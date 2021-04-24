  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ömer Çelik’ten ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sert tepki
Siyaset

Ömer Çelik’ten ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sert tepki

ABD'nin 1915 olayları hakkındaki açıklamasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:03:00 -
Ömer Çelik’ten ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek, "Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır. Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir.

Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır. Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Osmanli ve Türkiye Çumhuruyeti hic bir vadantaşini cikari uğruna kullanmadı  
  • Yanıtla

He ya

Amerikanin da çok da umrunda sanki twit mesajlarin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak
Gündem

Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını söyledi.
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay