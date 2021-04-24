Ömer Çelik’ten ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin 1915 olayları açıklamasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek, "Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır. Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir.

Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır. Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.