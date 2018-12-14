Ömer Bayram transferi doğrulandı!

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken kadrodaki futbolculara yapılan teklifler de dikkat çekiyor. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ömer Bayram'a Fransa'dan Amiens'in talip olduğu iddia edilmişti.

Fransız basınının dün ortaya attığı bu iddianın doğru olduğu belirtildi.

Kulüp yetkilileri de Amiens'in, Ömer Bayram ile ilgilendiğini ancak şu anda masada bir teklif ya da sunulan bir rakamın olmadığı öğrenildi.

Amiens Kulübünün, Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak istediği ve menajerler aracılığı bu talebi sarı kırmızılılara ilettiği, Ocak ayında Fransız ekibinin resmi teklifini de sunması bekleniyor.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömer Bayram, bu sezon sarı kırmızılı takımda toplamda 16 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (FutbolArena)