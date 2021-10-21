Omega-3 zengini besinler

Omega-3, vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve dışarıdan mutlaka alınması gereken önemli bir yağ asididir. Vücutta hücre yenilenmesi ve kalp sağlığı dahil olmak üzere birçok faydası vardır. Omega-3 cildin sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bakım maskesi olarak uygulanabildiği gibi, yalnızca ağız yoluyla tüketilmesi de cilt sağlığını doğrudan etkilemektedir.

Omega-3 İçeren Besinler

Yağlı deniz balıkları (somon, hamsi, sardalya, ton balığı gibi)

Yumurta

Keten tohumu

Chia tohumu

Ceviz

Keten tohumu yağı

Soya fasulyesi yağı

Kanola yağı

Omega 3 kullanımı, kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören hastalar tarafından tüketilmemelidir. Omega 3 takviyelerinin belirli bir kullanım zamanı bulunmamaktadır. Ancak mideyi rahatsız etmemesi açısından genellikle çoğu gıda takviyesinde olduğu gibi yemeklerden sonra su ile alınması tavsiye edilmektedir.