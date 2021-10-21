Omega-3 zengini besinler
Omega-3, vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve dışarıdan mutlaka alınması gereken önemli bir yağ asididir.
Omega-3, vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve dışarıdan mutlaka alınması gereken önemli bir yağ asididir. Vücutta hücre yenilenmesi ve kalp sağlığı dahil olmak üzere birçok faydası vardır. Omega-3 cildin sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bakım maskesi olarak uygulanabildiği gibi, yalnızca ağız yoluyla tüketilmesi de cilt sağlığını doğrudan etkilemektedir.
Omega-3 İçeren Besinler
- Yağlı deniz balıkları (somon, hamsi, sardalya, ton balığı gibi)
- Yumurta
- Keten tohumu
- Chia tohumu
- Ceviz
- Keten tohumu yağı
- Soya fasulyesi yağı
- Kanola yağı
Omega 3 kullanımı, kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören hastalar tarafından tüketilmemelidir. Omega 3 takviyelerinin belirli bir kullanım zamanı bulunmamaktadır. Ancak mideyi rahatsız etmemesi açısından genellikle çoğu gıda takviyesinde olduğu gibi yemeklerden sonra su ile alınması tavsiye edilmektedir.