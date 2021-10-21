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Kadın - Aile Omega-3 zengini besinler
Kadın - Aile

Omega-3 zengini besinler

Omega-3, vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve dışarıdan mutlaka alınması gereken önemli bir yağ asididir.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:00:00 - 2021-10-21 10:01:13
Omega-3 zengini besinler

Omega-3, vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve dışarıdan mutlaka alınması gereken önemli bir yağ asididir. Vücutta hücre yenilenmesi ve kalp sağlığı dahil olmak üzere birçok faydası vardır. Omega-3 cildin sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bakım maskesi olarak uygulanabildiği gibi, yalnızca ağız yoluyla tüketilmesi de cilt sağlığını doğrudan etkilemektedir.

Omega-3 İçeren Besinler

  • Yağlı deniz balıkları (somon, hamsi, sardalya, ton balığı gibi)
  • Yumurta
  • Keten tohumu
  • Chia tohumu
  • Ceviz
  • Keten tohumu yağı
  • Soya fasulyesi yağı
  • Kanola yağı

Omega 3 kullanımı, kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören hastalar tarafından tüketilmemelidir. Omega 3 takviyelerinin belirli bir kullanım zamanı bulunmamaktadır. Ancak mideyi rahatsız etmemesi açısından genellikle çoğu gıda takviyesinde olduğu gibi yemeklerden sonra su ile alınması tavsiye edilmektedir.

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