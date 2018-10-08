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Omega-3 takviyesi bebeğin beyin gelişiminde önemli rol oynuyor

Yediden yetmişe herkes için alınması önerilen omega-3 yağ asitleri, gerek anne adayının kendi sağlığı, gerekse bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimiiçin çok faydalıdır. Balık başta olmak üzere birçok besin maddesinde bulunan omega-3 yağ asitleri vücudumuzda üretilmezler ve dışarıdan besinler yoluyla alınması gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, gebelik döneminde omega-3 takviyesi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:12
Omega-3 takviyesi bebeğin beyin gelişiminde önemli rol oynuyor

Bebeklerde beyin gelişiminin büyük kısmı, hamileliğin son 3 ayında ve doğumdan sonraki ilk bir yılda meydana gelir. Annenin aldığı omega-3 takviyesi, bebeğin beyin gelişiminde, göz ve sinir sisteminin foksiyonlarında önemli rol oynar. Yapılan bazı araştırmalarda, omega-3 eksikliğinde, bebeklerin doğum ağırlığında düşüş izlenmiş, ileri yaşamlarında görme problemlerinin daha fazla, dikkat dağınıklığının daha sık; el, göz koordinasyonlarının ve  algılamalarının daha az  olduğu gösterilmiştir. Annede ise omega-3 kullanımının gebelik döneminde, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), prematüre doğum riski ve lohusalık depresyonunu önlediğine dair çalışmalar vardır.

HANGİ BESİNLERDEN OMEGA-3 ALINABİLİR?

Omega-3 yağ asitleri, temel yağ asitleridir ve vücut tarafından üretilmediği için, besinlerden alınması gerekir. Omega-3 hayvansal olarak balıklarda (somon,  uskumru,  hamsi, sardalye vb), merada otlamış hayvanların sütünden elde edilen kaymak ve tereyağında; yumurtada,  bitkisel olarak da semizotu,  ıspanak ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde, cevizde, keten tohumunda bulunur.

Sağlık için çok faydalı olan omega-3 yağ asitlerinin en önemli kaynağı balık tüketimidir. Ancak bazı deniz ürünlerindeki ağır metaller, endüstriyel kimyasallar ve cıva zehirlenmesi riski nedeniyle fazla alınması bebek için zararlı olabilir. Çünkü cıva, özellikle fetusun gelişen sinir dokusuna toksik etki edebilir. Cıva içeriği düşük olan hamsi, sardalye, somon, palamut, lüfer, levrek, çupra gibi balıklar gebelikte güvenle tüketilebilir.

EPA VE DHA ORANLARINA DİKKAT EDİN

Balık yağı ya da omega-3 preparatlarının kullanımı, cıva ve diğer kimyasalların alınmasını ve toksisitesini önleyebilir. Ancak balık yağı satın alırken, saf omega-3 olmasına, EPA ve DHA oranlarının yüksek olmasına dikkat edin.

SAF OMEGA-3 DESTEĞİ KULLANILMALI

 Omega-3 takviyelerinin bazıları balık karaciğerinden yapılmaktadır, bunlardan kaçınmak faydalı olur. Çünkü bunlar aşırı miktarda A vitamini içerir ve A vitamini yüksek dozda alındığında bebeğe zarar verebilir. Hamilelikte balığın karaciğerinden değil, gövdesinden üretilen ‘saf omega-3’ destekleri kullanılmalıdır.

HAFTADA İKİ KERE BALIK YİYİN

'Her şeyin doğalı iyidir' kuralından yola çıkılarak, omega-3’ün de birçok madde gibi doğal yollardan alınması önerilir. Haftada 2 öğün balık, 2 öğün ıspanak ve benzeri sebze yemekleri yemek, günde 2-3 adet ceviz tüketmek omega 3 alımı için yeterli doğal besinlerdir. Ancak doğal yollardan yeterince alamayan kişilerde, doktorlarının önerdiği şekilde ve dozda omega-3 desteği kullanılabilir.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:12
  1. Bebek Gelişimi
  2. çocuk sağlığı
  3. omega-3

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