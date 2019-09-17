Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Rus temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Peki, Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Eylül 2019 Salı 19:48
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Rus temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Peki, Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?
Maç bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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