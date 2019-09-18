Olympiakos Tottenham Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Yunan temsilcisi Olympiakos, sahasında son finalist İngiliz devi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Olympiakos Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Olympiakos Tottenham maçı ne zaman? Olympiakos Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Yunan temsilcisi Olympiakos, sahasında son finalist İngiliz devi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Olympiakos Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Olympiakos Tottenham maçı ne zaman? Olympiakos Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Olympiakos Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu Olympiakos Tottenham maçı 18 Eylül Çarşamba (Bugün) saat 19.55'te başlayacak. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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