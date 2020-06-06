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Aktüel

Olur Kekikli Kandirif (Gandirif) Peyniri tescilleniyor

Olur ilçesi Kekikli mahallesine ait peynir türü olan Gandirif için coğrafi işaret belgesi alması için ilk adımlar atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:09:00 -
Olur Kekikli Kandirif (Gandirif) Peyniri tescilleniyor

Olur ilçesi Kekikli mahallesine ait peynir türü olan Gandirif için coğrafi işaret belgesi alması için ilk adımlar atıldı.


Erzurum’un Olur İlçesi bir çok doğa güzelliğinin yanı sıra saklıda kalmış ilçe ye has bir çok yiyeceği gün yüzüne çıkarmak için Olur ilçe Kaymakamlığı kolları sıvadı


Olur Kaymakamlığı, Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na Kandirif peynirinin Coğrafi Tescil işlemi için başvuruda bulunuldu.


Olur Kaymakamı İlker Eker, “Kandirif Peyniri” geçmişten günümüze geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan ve Olur ilçesinin Kekikli Mahallesi’ne münhasır olan bu peynir kendine has tadı ve aromasıyla, ateşin karşısında kızartılarak yenerek sıra gecelerinde özel bir yere sahip olduğu gibi, kandirif peynirinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, yerelliğin dünya ile buluşması, sosyo ekonomik yapıya katkı sağlaması ve Coğrafi Tescil almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. İlçemizin tanıtımı adına hayırlı olmasını temenni ederiz.” diye konuştu.

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