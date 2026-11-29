Van'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3000 rakımlı Karabet Geçidi de yoğun tipi ve kar yağışından dolayı saat 17.30'da ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu 11. ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile görüş mesafesi olmadığından, yol geçici olarak saat 17.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

"Van'da sis ve yağmur etkili oldu"

Van'da gün içerisinde etkili olan sis ve yağmur, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi. Özellikle Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, aralıklarla etkisini gösteren yağmur ise kentte sonbahar manzaralarını beraberinde getirdi. Kent merkezinde ve çevre yollarında etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ve virajlı yollarda sisin etkisini artırması, ulaşımda zaman zaman zor anların yaşanmasına neden oldu. Yağmurla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü kentte vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yetkililer, sis ve yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis lambalarını gerektiğinde kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.