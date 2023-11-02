  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ölümden dönen Bas Dost futbola ara verdi!
Spor

Ölümden dönen Bas Dost futbola ara verdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:33:00 -
Ölümden dönen Bas Dost futbola ara verdi!

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren NEC Nijmegen'in forveti Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini duyurdu.

34 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kalp kasında iltihaplanma tespit edildiğini ve rahatsızlığıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak için testlerin devam edeceğini kaydetti.
Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23