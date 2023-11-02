Ölümden dönen Bas Dost futbola ara verdi!

34 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kalp kasında iltihaplanma tespit edildiğini ve rahatsızlığıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak için testlerin devam edeceğini kaydetti.

Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.