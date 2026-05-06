Beşiktaş'ta alarm vakti! Duyurdular taraftarlar artık.. Tüpraş Stadyumu'nda isyan çıktı...
Youtube yayınlarında atıp tutan, herkese laf sokarak yayınlarını sürdüren Sergen Yalçın işbaşa gelince fena çuvalladı.
Her basın toplantısında 'biz ligi bitirdik, tek hedefimiz kupa' diyen Sergen Yalçın'ın takımı Konyaspor'a elenince taraftarlar isyan etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta taraftarlar, "Yönetim istifa, Sergen istifa" tezahüratları yaptı.
Konyaspor'un 90+8'de Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golün ardından Tüpraş Stadyumu'nda tribünlerden “Yönetim istifa, Sergen istifa” tezahüratları yapıldı.
