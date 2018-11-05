Ölüm tehditleri alan futbolcu kadrodan çıkartıldı

Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupasında yaptığı 'Arnavut Kartalı' sevincinden dolayı ölüm tehditlerine maruz kaldığı için Kızılyıldız maçı kadrosuna alınmadı.

Sırp taraftarlardan tepki görmüştü

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupasında İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqiri, gol sevincinde yaptığı 'Arnavut Kartalı' işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Liverpool'un Şampiyonlar Liginde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.