Ölüm korkusu olmayan mücahidden müthiş operasyon!
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarını savunan mücahid Kassam Tugayları'ndan müthiş bir video geldi.
Kassam Tugayı'nın bir mücahidi, ölüm korkusu yaşamadığını ispatladığı tarihi bir operasyona imza attı.
Videodaki mücahid, elindeki bombayla siyonistlerin tankının yanına akadar gitti.
Bombayı tanka yakın yere yerleştiren mücahid pimi çekerek patlattı.
Operasyon an be an kaydedildi.
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