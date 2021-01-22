Ölüm izni kimlere verilir? Ölüm izninden kaç gün yararlanılır?

Çalışan kişinin bir yakınını kaybetmesi halinde iş yerine bildirmesi üzerine cenaze işlemleri ve taziye işlemleri için cenaze izni alınmaktadır. Fakat her işçinin izin süreleri aynı olmamaktadır.

Ölüm izninde çalışan kişiler, ücretli bir şekilde bu izinden yararlanmaktadır. Sigortalı bir işte çalışan işçi için maaşından herhangi bir kısıtlama olmadan izni kullanabilmektedir.

Ölüm izni sadece 1. dereceden yakını olan kişilerin durumları için geçerli sayılmaktadır. Ölüm izninden yararlanabilmek için kişilerin çalıştıkları kuruma bu durum dilekçeyle bildirmeleri gerekir. Bunun üzerine bu izinden yararlanabilirler.

Kimler kaç gün ölüm izni kullanabilir?

Memurlara ölüm izni 7 gün verilir.

Sözleşmeli personellere ölüm izni 3 gün verilir.

Özel sektörde çalışanlar için ölüm izni 3 gün verilmektedir.

Askerlerde ölüm izni 10 gün verilmektedir.

Ölüm izni ne zaman alınır?

Ölüm haberini alan çalışan kişi, bu haberi aldığı andan itibaren kullanabilmektedir. Bu iznin kullanılma süresi bittikten sonra bu durumu çalıştığı işyerine iletmesi gerekmektedir.