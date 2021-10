Ölüm aylığı sadece hisseden ibaret mi?

Soru: Beni annem SSK emeklisi. Babam 2019 yılında vefat etmiş ve anneme aylık bağlanmıştı. Bu sene erkek kardeşim üniversiteye kayıt yaptırdı. Kardeşim ölüm aylığına başvursa annemin aylık hissesi düşer mi, aylığında bir azalma olur mu? Nergis C.



Cevap: Babanız 1.10.2008 tarihinden sonra vefat etmiş. Anneniz de kendi sigortasından dolayı emekli olmuş. Bu nedenle ölen eşinden dolayı bağlanan ölüm aylığı hissesi yüzde 50 oranında. Şimdi üniversite öğrencisi 25 yaşından küçük çocuğuna ölüm aylığı bağlansa annenizin ölüm aylık hissesi değişmeyecek, çocuğun hissesi de yüzde 25 olacak. Annenin ayık hissesinin değişmemesi aylığın düşmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü alt sınır aylık denilen bir uygulama var. Şayet annenizin şu an aldığı ölüm aylığı ek ödeme dahil 2.192 TL üzerinde ise annenizin aylığı değişmez, kardeşinize annenizin aylığının yarısı kadar (yarının yüzde 1 fazlası) aylık bağlanır. Annenizin aldığı aylık 2.192 TL ve altında ise annenizin aylık hissesi değişmemekle birlikte aldığı alt sınır aylık değişeceğinden aylığı düşecektir. Ancak her durumda çocuğa aylık bağlanınca bağlanan anne ve çocuk aylık toplamı annenin şu anki aylığının üzerinde olacaktır.