Ölüm aylığı ne kadar 2020 kimler ölüm aylığı alır? Ölüm aylığı alma şartları neler?

Ölüm aylığı, kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinden veya da meslekten dolayı geçirdiği hastalık nedeni ile vefat eden kişinin sigortasının hak sahibine verilmesidir. Peki, 2020 Ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 418 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 4.800 lira olacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde hisse oranına göre SGK, Bağkur tememmuz zamlı ölüm aylıklarını paşlaştı:

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Ölüm aylığı almak için gereken şartlar nelerdir?

Kişinin ölüm aylığından faydalanmak için SGK’dan malullük veya yaşlılık aylığı ölüm sigortasının toplamda 1.800 gün olması istenmektedir. Hukuki kurallara bakacak olursak en az beş yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. Ve bunun yanında 900 günlük olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için bildiri verişmiş olmalı. Kişinin vefatının ardından hak sahibi olarak kalan kişilerin ölüm aylığından yararlanabilmesi için de SGK kurumuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ölüm aylığının alınmasında 900 günlük sigortanın istenmesi durumunda bu işlem borçlanma yolu ile de tamamlanabilir.