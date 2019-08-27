0553 313 94 23

Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı

27 Ağustos 2019 Salı 22:47
Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abdurrahim Demir (73) idaresindeki 06 TYJ 78 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolunun Başaklı mevkisinde, Adem Akpınar'ın (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Hatice Demir (70) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:47
  1. Erzurum
  2. oltu trafik kazası
  3. yaralamalı trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap: Alınan nakdi bir bedel yok!
    1. Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap:..
    2. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
    4. Şoke eden rakam! THK'dan iflasa kılıf
    5. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur..
    6. Hollanda'da el konulan özel tasarım..
    7. "Lübnan kendini savunma hakkına..
    8. Tsitsipas'tan erken veda
    9. Kahramanmaraş’ta 450 bin liralık kaçak..
    10. Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
    11. Domates konservesi nasıl yapılır?..
    12. Kışlık domates konservesi nasıl..
    13. Hastalar beklerken kayıt görevlisi..
    14. Küçük kızının gözü önünde vurulan..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk..
    17. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    18. Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!
    19. Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz..
    20. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı