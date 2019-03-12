Oltu kararını verdi Cumhur İttifakı’nın yerel seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu doğrultuda Erzurum’un Oltu ilçesinde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, MHP MYK Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek de katıldı. Bu isimler, toplantı salonunu dolduran ilçe halkına teşekkür ederek “Oltulular kararını çoktan vermiş ve tercihlerini Cumhur İttfakı’ndan yana kullanmışlardır. Bu karar ülkemizi ve milletimizi şaha kaldıracaktır” mesajını verdiler.

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