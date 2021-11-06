"Ölmüş"ün altından bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada '#ölmüş' etiketi açarak kirli algı operasyonu yürütenlerin asıl niyeti belli oldu. Aydınlık gazetesi, Amerikalı radyoloji uzmanı Dr. Jonathan D. Clement'in 23 Eylül 2006 tarihinde International Journal of Intelligence and Counter Intelligence akademik dergisinde yayınlanan makalesine atıf yaparak bazen bir liderin siyasi duruşunu baltalamak için muhalefet tarafından kasıtlı olarak yanlış tıbbi bilgiler sızdırılabileceğini yazdı.

Her şey o yazıyla başladı

Aydınlık'a göre alçakça kampanya, ABD’de yönetim çevrelerine yakın Foreign Policy’de yayımlanan “Erdoğan, Türkiye'ye liderlik yapamayacak kadar hasta olabilir” başlıklı Steven Cook imzalı yazıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hastalık iddiaları sık sık ortaya atılırken, sosyal medyada da açılan “#ölmüş” etiketiyle haysiyetsizce iddialar alevlendirildi. Son olarak, Erdoğan’ın Roma'da yapılan G 20 zirvesi sonrası Glasgow'da yapılacak olan İklim Zirvesi programını iptal etmesini dayanak gösteren iddialar, sosyal medyada ve yurtdışı kaynaklı sitelerde dolaşıma sokuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki kampanyanın ABD Başkanı Biden ile görüşmenin ardından artması da ayrıca dikkat çekti.

CIA bu iş için özel birim kurmuş

Gazete haberinde şu ifadeleri kullandı: “CIA’nın psikolojik savaş mekanizmasının bu tür işlerde nasıl kullanıldığını Amerikalı radyoloji uzmanı Dr. Jonathan D. Clement, ayrıntılarıyla anlatıyor. Clement, 23 Eylül 2006 tarihinde International Journal of Intelligence and Counter Intelligence akademik dergisinde yayınlanan makalesinde CIA'ya bağlı Tıbbi ve Psikolojik Analiz Merkezi'ni (MPAC) inceliyor. Clement, MPAC'nin doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, sosyologlar, antropologlar ve epidemiyologlardan oluşan küçük bir multidisipliner ekip olduğunu ve ana işlevinin, salgın hastalıkları ve yabancı liderlerin sağlığı gibi konularda üst düzey politika yapıcılar için değerlendirmeler yapmak olduğunu belirtiyor. Clement makalesinde, bazen bir liderin siyasi duruşunu baltalamak için muhalefet tarafından kasıtlı olarak yanlış tıbbi bilgiler sızdırabileceğini belirtiyor. Clement, asgari olarak, kritik yabancı kişilerin sağlığının izlenmesi, Birleşik Devletler için stratejik öneme sahip ülkelerdeki liderlik değişikliklerinin önceden tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini, bu ani bir liderlik değişikliğinin potansiyel olarak bölgede istikrarı bozabileceği ve ABD'nin hızlı müdahalesini gerektirebileceği Pakistan veya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) gibi ülkeler için özellikle önemli olduğunu belirtiyor.”