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Aktüel Ölmek üzere olan köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Aktüel

Ölmek üzere olan köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalarak ölmek üzere olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oksijen maskesi ve kalp masajı ile hayata döndürülen köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 00:43:00 -
Ölmek üzere olan köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalarak ölmek üzere olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oksijen maskesi ve kalp masajı ile hayata döndürülen köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde saat 20.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bu sırada mobilya atölyesinde bulunan ‘Kahraman’ isimli köpek, havlamaya başladı. Havlama sesleri üzerine mahalle sakinleri cama çıktı. Cama çıkan mahalli, iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kalp masajı yapıldı, oksijen maskesi ile hayata döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıya kırarak atölyeye girdi. İçeriye giren ekipler, köpeği baygın bir şekilde yattığını gördü. Yoğun dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından sokağa çıkartıldı. Durumu kötü olan köpeğe önce kalp masajı yapıldı, daha sonra oksijen maskesiyle oksijen verildi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bırakmadı

İtfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle hayata dönen köpek, kendisini kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı. Duygusal görüntülerin yaşandığı olayda, mahalle sakinleri köpeğin hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca kendine gelen köpek, sahibini görünce oyunlar oynamaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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