  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Birlik lideri Destici'den hükümete flaş teklif! Açık açık duyurdu

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

Meral Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal "atom bombası" gibi belgeleri açıkladı! En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Birbirine giren FETÖ'cüler sinirlenince öyle sırları paylaştı ki... "Gülen iade edilebilir"

CHP'lilere protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma

Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor
Aktüel Ölmeden mezarını kazmıştı! O amcadan kötü haber
Aktüel

Ölmeden mezarını kazmıştı! O amcadan kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-07-29 14:57:00 -
Ölmeden mezarını kazmıştı! O amcadan kötü haber

Küre ilçesinde ölmeden önce kendi mezarını kazan ve kefenini hazırlatan Süleyman Yiğit, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yiğit, kendi elleriyle kazdığı mezara Cumartesi günü defnedilecek.

 

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ikamet eden Süleyman Yiğit, 2015 yılında aile yakınları zorluk çekmesin diye kendi mezarını kazdı ve kefenini de hazırladı. Yiğit’in bu hareketi yerel ve ulusal haberlerde geniş yankı buldu.

84 yaşındaki Süleyman Yiğit, kendi mezarını kazdıktan 7 yıl sonra tedavi gördüğü Çankırı’da hayatını kaybetti. Yiğit’in cenazesi 29 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Küre’de aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Süleyman Yiğit, gazetecilere verdiği son röportajda, Küre’de aile kabristanlığındaki kendi mezarını 5 günde kazabildiğini belirterek, “Ben öldükten sonra çocuklarım üzülecek ve ağlayacak. O sırada bir de benim mezarımla uğraşmasınlar. Ayrıca köylerde parayla mezar kazıyorlar. Birde benim mezarım için çocuklarım para vermesinler. Bu yüzden ben de kendi mezarımı kazdım ve kefenimi de hazırladım. Ne zaman öleceğim belli değil, ancak ölmeden önce hem ölümü hatırlama hem de insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hayattayken mezarımı hazırladım. Bu vesileyle bizler de ölmeden mezara girmiş olduk. Bu sayede de halen hayattayken, varsa yanlışlarımızı düzeltmeli ve kendimizi ahirete hazırlamalıyız. Zaten dinimiz bunları uygun görüyor. Eski ve tarihi mezarlara bakıldığında, ölümü hatırlatmak maksadıyla özellikle cami önlerinde mezarların olduğunu görürüz. Mühim olan kabrini hazırlamak değildir. Mühim olan kabre hazırlanmaktır. Asıl olan odur. Kalbini ve kendini, amellerini kabre hazırlamak, kabri hazırlamaktan önce gelir. Ama hem kalbini, hem kabrini hem de kabre hazırlanmayı dört başı mamur götürebilmek çok özeldir ve önemli olan da budur” ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23