Olmaz olsun senin gibi taraftar! Yazıklar olsun...

Göztepe-Altay derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e ve Göztepe taraftarına yapılan saldırı Avrupa'da manşetlerde geniş yer tuttu.

Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı.

İngiltere'den The Sun, "İzmir derbisi kaosa sürüklenirken salak taraftar köşe bayrağıyla kaleciye saldırdı" başlığıyla haberini servis etti. The Sun'da yer alan haberin detayında derbinin kaleciye yapılan saldırı sonrasında ertelendiğine vurgu yapılarak "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'den The Guardian, "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi" başlığını kullandı. Haberde Göztepe taraftarlarına yapılan fişekli saldırıya da yer verildi.

Dünyaca ünlü The Times "Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu" başlığını kullandı. Haberde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ciddi bir kafa travması yaşadığına vurgu yapıldı. The Times'da yer alan haberin detayında "Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinin 20. dakikasında meydana gelen olay, deplasman tribününden ev sahibi taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durdurulması üzerine meydana geldi. Taraftarlar sahada iki ambulansla tedavi altına alındı." denildi.

Almanya'dan Bild, Göztepeli bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i sopayla yere düşürdüğünü ve kalecinin anında tedavi altına alındığını ifade etti.

Bild'de şu ifadelere yer verildi;

"Bir taraftar tüm gücüyle bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Takım arkadaşları şok içinde irkilerek olay yerinden kaçtı. Maç zaten tribünlerde yaşananlardan sonra ertelenmişti. Bazı taraftarlar kanlar içinde saha içine getirilerek ambulansa konuldu."

Marca: Vahşi saldırı

İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Göztepe-Altay derbisinde yaşananları "Türkiye'de vahşi saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde "Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde ciddi olaylar yaşandı. Misafir tribününden Göztepe taraftarlarına fişek atıldı. Bu olay bazı taraftarların yaralanmasına neden oldu. Stadyumda kaos yaşandı. Yaralıları tahliye etmek için sahaya 2 ambulans girerken, bu sırada tribünlerden sahaya fırlayan Göztepe taraftarı, rakip kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağıyla sırtına 2 kez vurdu. Maç askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

İspanya'dan Mundo Deportivo "Ne rezalet ama! Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdılar" başlığını kullandı. Haberde "Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan taraftar olaylar nedeniyle ertelendi. Tam bu anda sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdı." denildi.

NELER OLMUŞTU?

1inci Ligde Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan Evrim Özgenç yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Kaleci hastaneye kaldırıldı

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.