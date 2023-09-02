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Spor Oliveira isyan ateşini yaktı! Galatasaray'da maaş krizi
Spor

Oliveira isyan ateşini yaktı! Galatasaray'da maaş krizi

Yeniakit Publisher
2023-09-02 13:55:00 -
Oliveira isyan ateşini yaktı! Galatasaray'da maaş krizi

Galatasaray'da bu sezon takıma gelen yıldız futbolcuların maaşının takım ortalamasına oranla yüksek olması Florya'daki havaya olumsuz yansıdı. Sergio Oliveira başta olmak üzere bazı futbolcuların bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ve yönetime karşı tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği öğrenilen yıldız oyuncu Sergio Oliveira'nın Molde maçında neden oynatılmadığı ve Gaziantep FK kadrosuna alınmama sebebi ortaya çıktı.

Portekizli futbolcunun takımdaki maaş dengesizliğinden dolayı mutsuz olduğu belirtilirken, menajeri aracılığıyla çeşitli kulüplere önerildiği de gelen haberler arasında.

Deneyimli futbolcunun Icardi, Zaha ve Tete gibi isimlerin maaşının takım ortalamasına oranla yüksek olmasından rahatsız olduğu ve performansının da bu yüzden düştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar ise Sergio Oliveira'nın menajerinin oyuncuyu sarı-lacivertli takıma önerdiğini öne sürdü.

Bu iddia tam olarak doğrulanamazken, başarılı futbolcu geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
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Öte yandan takımdaki diğer oyuncuların da Oliveira gibi maaş dengesizliğinden şikayetçi olduğu belirtilirken, Berkan'ın da benzer sebepten takımdan ayrıldığı iddia ediliyor.

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