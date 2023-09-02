Oliveira isyan ateşini yaktı! Galatasaray'da maaş krizi

Galatasaray'da Sergio Oliveira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği öğrenilen yıldız oyuncu Sergio Oliveira'nın Molde maçında neden oynatılmadığı ve Gaziantep FK kadrosuna alınmama sebebi ortaya çıktı.

Portekizli futbolcunun takımdaki maaş dengesizliğinden dolayı mutsuz olduğu belirtilirken, menajeri aracılığıyla çeşitli kulüplere önerildiği de gelen haberler arasında.

Deneyimli futbolcunun Icardi, Zaha ve Tete gibi isimlerin maaşının takım ortalamasına oranla yüksek olmasından rahatsız olduğu ve performansının da bu yüzden düştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar ise Sergio Oliveira'nın menajerinin oyuncuyu sarı-lacivertli takıma önerdiğini öne sürdü.

Bu iddia tam olarak doğrulanamazken, başarılı futbolcu geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

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Öte yandan takımdaki diğer oyuncuların da Oliveira gibi maaş dengesizliğinden şikayetçi olduğu belirtilirken, Berkan'ın da benzer sebepten takımdan ayrıldığı iddia ediliyor.