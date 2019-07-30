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"Olimpiyatlara gitmek istiyorsak bütün takımları yenmeliyiz"

- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay:"Önceliğimiz Çin'de mücadele edeceğimiz Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri. Daha sonra hedefimiz Ankara'da düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde etmek"- "Sahada enerjimizi heyecanımızla birleştirerek ortaya güzel şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 11:49
"Olimpiyatlara gitmek istiyorsak bütün takımları yenmeliyiz"


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruptaki üç maçı da kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli voleybolcu, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek elemelerin yanı sıra 23 Ağustos-8 Eylül'de Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir şekilde turnuva hazırlıklarının sürdüğünü aktaran 22 yaşındaki pasör, "Birkaç gün önce İtalya'daki hazırlık kampından döndük. Bizim için oldukça verimli geçti. Önümüzde çok önemli iki turnuva var. Önceliğimiz Çin'de mücadele edeceğimiz Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri. Daha sonra hedefimiz Ankara'da düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde etmek." şeklinde görüş belirtti.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecekleri grupta Çin'in favori gösterildiğini vurgulayan Cansu Özbay, "Olimpiyatlara gitmek istiyorsak bütün takımları yenmeliyiz. Biz de grubu lider bitirebiliriz. Üç takımı da yenebiliriz. Sadece Çin'i yenerek gruptan çıkamayız, bütün takımları yenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Genç bir takım olduklarını belirten Cansu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii aramızda Eda Erdem Dündar, Meryem Boz, Fatma Yıldırım ve Gözde Yılmaz gibi tecrübeli isimler var. Onlarla gençler harmanlandı diyebiliriz. Sahada enerjimizi heyecanımızla birleştirerek ortaya güzel şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzde uzun bir yol ve büyük de bir şans var. Umarım bunu değerlendirebiliriz."

Milli oyuncu, İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda birinci olan ay-yıldızlı genç kızları tebrik ederek, aynı başarıları göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. Organizasyonda grubunu lider tamamlayacak ekip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan milliler, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Ankara'da Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:49
  1. 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  4. Cansu Özbay
  5. Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
  6. Voleybol

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