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Gündem Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz'un babası Mete Gazoz "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 19:54:00 -
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Sapanca'da  dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki  hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı.

Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı.

Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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