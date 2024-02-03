Olimpiyat şampiyonu! Madalya alan ünlü Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı! Yeni sahipleri kimler belli oldu

1968 Olimpiyatları'nda uzun atlamada rekor kırarak birinci olan atlet Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı

Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen gecede alıcının adı açıklanmazken madalyaya 400 ile 600 bin dolar fiyat biçilmişti.

Meksika-1968 Olimpiyatları'nda kaydedilen 8,9 metrelik tarihi atlayış, 1991 Tokyo Dünya Atletizm Şampiyonası'na kadar kırılamamıştı.

Rekor, o sene iki Amerikalı atlet Mike Powell ile Carl Lewis arasındaki efsanevi düello sonucunda kazanan Powell'ın 8,95 cm'lik atlayışı ile geçilmişti.

1991 Olimpiyatları'nda rekor Beaumon'un 1968'deki rekorunu kıran Amerikalı atlet Mike Powell ve rakipleri Carl Lewis (sağda), Larry Myrics (solda)AP

Fakat aynı başarı Olimpiyatlar'da gerçekleştirilemediği için Beaumon hala uzun atlama rekorunu elinde tutmayı sürdürüyor.

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Beaumon'un madalyasının yanı sıra istisnai eserlerin satıldığı gecede ünlü İngiliz müzik grubu üyeleri tarafından imzalanmış bir tablo da (1966) 1.74 milyon dolara satıldı.