  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Olimpiyat şampiyonu! Madalya alan ünlü Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı! Yeni sahipleri kimler belli oldu
Aktüel

Olimpiyat şampiyonu! Madalya alan ünlü Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı! Yeni sahipleri kimler belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-03 01:02:00 - 2024-02-03 01:31:41
Olimpiyat şampiyonu! Madalya alan ünlü Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı! Yeni sahipleri kimler belli oldu

Dünyaca ünlü 1968 Olimpiyatları'nda uzun atlamada rekor kırarak birinci olan atlet Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı.

1968 Olimpiyatları'nda uzun atlamada rekor kırarak birinci olan atlet Bob Beamon'ın altın madalyası 441 bin dolara satıldı

Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen gecede alıcının adı açıklanmazken madalyaya 400 ile 600 bin dolar fiyat biçilmişti.

Meksika-1968 Olimpiyatları'nda kaydedilen 8,9 metrelik tarihi atlayış, 1991 Tokyo Dünya Atletizm Şampiyonası'na kadar kırılamamıştı.

Rekor, o sene iki Amerikalı atlet Mike Powell ile Carl Lewis arasındaki efsanevi düello sonucunda kazanan Powell'ın 8,95 cm'lik atlayışı ile geçilmişti.

1991 Olimpiyatları'nda rekor Beaumon'un 1968'deki rekorunu kıran Amerikalı atlet Mike Powell ve rakipleri Carl Lewis (sağda), Larry Myrics (solda)AP
Fakat aynı başarı Olimpiyatlar'da gerçekleştirilemediği için Beaumon hala uzun atlama rekorunu elinde tutmayı sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beaumon'un madalyasının yanı sıra istisnai eserlerin satıldığı gecede ünlü İngiliz müzik grubu üyeleri tarafından imzalanmış bir tablo da (1966) 1.74 milyon dolara satıldı.

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti
Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti

Aktüel

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti

BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!
BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!

Dünya

BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!

Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz
Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz

Ekonomi

Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak
Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak

Ekonomi

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme
Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Ekonomi

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...
Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

Ekonomi

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23