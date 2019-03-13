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Olimpiyat şampiyonu Demir, sahnede sunucunun parmağını ısırdı

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, ilk defa antrenmanlarda dayanıklılık için yaptıkları testi göstermek amacıyla sunucu ile karşılıklı olarak parmaklarını ısırarak "İşte şampiyonluğa giden yol bu” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:45
Olimpiyat şampiyonu Demir, sahnede sunucunun parmağını ısırdı

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, ilk defa antrenmanlarda dayanıklılık için yaptıkları testi göstermek amacıyla sunucu ile karşılıklı olarak parmaklarını ısırarak "İşte şampiyonluğa giden yol bu” dedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin davetlisi olarak şehre gelen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda öğrencilerle söyleşi programına katıldı. Şampiyonluklara giden yolda yapılan mücadele nasıl örnek sporcu olduğunu dile getiren Demir, tecrübelerini paylaşarak önemli mesajlar verdi. Öğrencilere önlerine çıkan engellerden bıkıp pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Demir, neden şampiyon olduğunu açıkladı. Spora başladığı yıllarda kendisine ‘senden güreşçi olmaz’ diyenlere karşı azim ve çabasını kaybetmeden çalıştığını belirten Demir, “Her seferinde ben azimle hırsla bu işin üzerinde çalıştım. Beni Turhal Şeker’e almadılar diye Turhal’a Tokat’a küsmedim. Konya’ya almadılar diye Konya’ya Mevlana’ya küsmedim. Samsun’a almadılar diye Samsun’a da küsmedim. Amasya Şeker Fabrikası’nın spor kulübü kapanmıştı, beni oraya da koymadılar. Kaldı ki o şeker fabrikasına en fazla pancar üretim yapan ailenin çocuğu olmama rağmen. Ama ben bu azim ve hırstan hiçbir şey kaybetmedim. O gençlik çocukluk döneminde kapıdan kovdukları fabrikaya 15 sene sonra geldim yönetim kurulu başkanı oldum. O nedenle okulunuzda birilerine kızıp da üniversiteye, eğitime küsmeyeceksiniz. Ülkede yanlış bir şey görseniz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne asla küsmeyeceksiniz” dedi.



Amerikalı güreşçinin sırtına oturarak verdiği pozu anlattı


25 yıl önce karşılaştığı Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner’in sırtına oturup verdiği zafer pozu dile getiren Demir, “Kazanırsam 37 yıl aradan sonra Türkiye takım halinde şampiyon olacak, ben de ferdi olarak şampiyon olacaktım. Amerikalı’yı yenemez isek görevini yapamayan birisi olacaktım. Rabbim yüzümüze baktı, o motivasyon içerisinde maça çıktım. Amerikalı ile 8 dakikası 0-0 biten ihtarlarlaben öndeydim. Müsabakanın bitimine 3 saniye vardı ben Amerikalı’dan puan aldım, üzerinde oturdum bu fotoğraf karesini verdik. Türk milli takımında bende şampiyon oldum. Şampiyonluk sonrası bir basın toplantısında o fotoğrafı çeken Amerikalı gazetecinin kendisine; ’Bizim sporcunun sırtına oturdunuz, ayıp değil mi?’ diye sordu. Ben de dedim ki ’O zaman da Cumhuriyetin 71’inci yıl dönümüydü. Haklısınız çok ayıp ettik, siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz, ben üç saniye oturdum. Zorunuza mı gitti’ dedim. Tabi onlar sizler gibi beni alkışlamadılar basın toplantısı bitti” diye konuştu.


Türk gençlerinin kazanmadıkları şampiyonluğu şampiyonluk olarak saymadığını ifade eden Demir, “Devşirme sporcular getiriyoruz kürsüde İstiklal Marşı’ndan haberi yok. İstiklal Marşı şuurunu içinde yaşamayan şampiyonu ben ne yapayım, ülke ne yapsın?” ifadelerini kullandı.



Sunucunu parmağını ısırdı


Söyleşide bir öğrencinin “Bu kadar ağır bir kiloda güreşirken nasıl hızlı oluyorsunuz?” şeklindeki sorusuna cevap veren Demir, ilk defa bir stilinden örnek vererek bahsetti. Müsabakaların sonuna kadar yılgınlık göstermemek gerektiğini ifade ederek, “Bu rahmetli Yaşar Doğu’nun rahmetli babama söylediği bir stildi. Ben hocamın parmağını ısırıyordum, oda aynı anda benim parmağımı ısırıyordu. Birimizin canı yanacak bırakacak. Bugüne kadar ben hiç bırakmadım. Hep karşıyı pes ettirdim. Varsa kendine güvenen gelsin. İşte şampiyonluğa giden yol bu” dedi. Demir, programın sunucusu ile karşılıklı olarak parmaklarını ısırarak tekniğini öğrencilere gösterdi.


Programın ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir’e günün anısına teşekkür belgesi takdim etti. Öğrenciler Demir ile fotoğraf çekinmek için adeta bir birleri ile yarıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:45
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