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Spor

Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:13:30 -
Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow öldü

ANKARA (AA) - 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li sprinter Bobby Morrow, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Atletizm Birliğinden (WA) yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Benito kentinde bulunan evinde hayata gözlerini yumdu.

Morrow, Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) ve Usain Bolt (2012, 2016) ile beraber bir olimpiyatta 100, 200 ve 4x100 metre üçlemesi yapan 4 erkek atlet arasında bulunuyor.

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