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Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte olgun incir reçeli tarifi

Lezzetli ve tatlı incir insanlık tarihinin belki de en keyifli tüketilen meyvelerinden bir tanesidir. Görünüşü kadar sağlığa olan faydaları da yıllarca insanların dikkatini çekmektedir. İncir antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler açısından çok zengin şifa kaynağıdır. İncir içerdiği besin, vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa inanılmaz katkı sağlar. Sodyum, Potasyum ve Magnzeyum açısından çok zengindir. Toplanma mevsimi olan bugünlerde olgun incir reçeli nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Olgun incir reçeli tarifini sizler için hazırladık. İşte incir reçelinin yapılışı...

16 Ağustos 2019 Cuma 22:58
Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte olgun incir reçeli tarifi

Lezzetli ve tatlı incir insanlık tarihinin belki de en keyifli tüketilen meyvelerinden bir tanesidir. Görünüşü kadar sağlığa olan faydaları da yıllarca insanların dikkatini çekmektedir. İncir antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler açısından çok zengin şifa kaynağıdır. İncir içerdiği besin, vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa inanılmaz katkı sağlar. Sodyum, Potasyum ve Magnzeyum açısından çok zengindir. Toplanma mevsimi olan bugünlerde olgun incir reçeli nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Olgun incir reçeli tarifini sizler için hazırladık. İşte incir reçelinin yapılışı...

Olgun incir reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg olgun incir ( siyah veya yeşil)

1 kg şeker

yarım su bardağı kaynamış ılık su

5-6 damla limon

1 yemek kaşığı tereyağı

isteğe göre karanfil çubuk tarçın

İncir Reçeli Yapılışı

İncirleri yıkayıp kuru bezin üzerine suyunu çekmesi için koyun.
Kuruladığınız incirleri soymadan istediğiniz şekilde kesin ben dörde bölün.
Geniş bir tencereye sırayla dizin, üzerine şekeri ekleyin (akşamdan yapmanız gerekiyor)ağzını kapatıp buz dolabına koyun.
Sabah olduğunda tencereyi kısık ateşe alıp suyu da ekleyerek şekerin erimesini bekleyin.
Arada bir tencereyi hafif sallayın karıştırmak incirleri dağıtabilir.
Mümkün mertebede tahta kaşık kullanın kaşığınıza su değmesin.
Kaynamaya başlar gibi olduğunda yemek kaşığı ile tereyağınızı koyun.
orta dereceli ateşe alarak kaynamaya bırakın arada bir dağıtmayacak şekilde karıştırın köpüklenme olacaktır o köpükleri almanız gerekir reçelinizin bozulmasına sebep olabilir.
Kıvamlı bir hal alana kadar kaynatın
indirmeye yakın limon damlatıp ekleyin 4, 5 dk daha kaynatın.
Hemen tüketmeyecekseniz sıcakken kavanoza doldurun ağzını kapatıp ters çevirin.
Eğer hemen tüketecekseniz kavanoza, koyup soğuduktan sonra ağzını kapatın. Kavanozlarınız soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:58
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