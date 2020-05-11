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Gündem

Ölen DHKP-C’li için destek mesajları atan Karşıyaka Hakimi, kendini böyle savundu!

Savcı katili terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunda ölen İbrahim Gökçek'e destek çıkan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, anneliğin arkasına sığınarak kendini savunmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:11:00 -
Ölen DHKP-C’li için destek mesajları atan Karşıyaka Hakimi, kendini böyle savundu!

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna girip ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek çıktı.

Hakim Pehlivan, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini attı.

İnceleme başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), paylaşımlar sonrası süratle harekete geçti ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Anneliğin arkasına sığındı, kendini böyle savunmaya çalıştı!

Savcı katili terör örgütünün talimatıyla ölüm orucunda ölen İbrahim Gökçek'e destek çıkan Hakim Pehlivan, Twitter hesabından kendini şöyle savunmaya çalıştı:

"Bir anne, bir kadın dahası bir insan olarak ölümlerden duyduğum üzüntü nedeniyle beni terör sevici yapmak isteyenleri kendi vicdanlarına, Allah'a havale ediyorum. Ölüler kendini savunamaz. Vatan ve millet sevgisi kimsenin tekelinde değildir."

İşte o tweet:

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Yorumlar

Akl

Bun dan savcı olmaz bun dan olsa olsa o olur bundan adalet olmaz yeni adresi CHP olur
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Ömer

Peki daha geçenlerde afrin de bomba patladı çoluk çocuk masum elli kişi öldü . Bir anne isen buna tepki gösterdin mi hayır . Peki savcı kirazın annesi yokmu onu katledenleri nasıl savunursun . Bak kötü yazacam defol git .
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