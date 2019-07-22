Ölen bebeğinin tabutunu tek başına taşıdı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu boğularak ölen 40 günlük bebeğin tabutunu, babası tek başına taşıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğin cenazesi defnedildi.



Asel Kiraz'ın cenazesi, ailesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı'ndan alındı. Baba Haşim Kiraz'ın tabutunu kucağında taşıdığı bebeğin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mezarlığın çocuk bölümünde toprağa verildi. Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Haşim ve Türkan Kiraz çiftinin 40 günlük bebeği Asel Kiraz'ın boğazına dün bir cisim kaçmış, ailenin durumu fark ederek hastaneye gittiği sırada bebeğin babasının kucağında hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

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