Öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ismi Adana'da parka verilecek

ADANA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ismi, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir parkta yaşatılacak.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüreğir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündemdeki maddeler görüşüldü ve Gültekin'in isminin bir parka verilmesi oylandı. Konu, oy birliğiyle karara bağlandı.



Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gazetecilere, Pınar Gültekin'in canavarca katledildiğini dile getirerek, gelişmelerden duydukları üzüntüyü ifade etti.

Gültekin'in isminin bir parkta yaşatılması ile ilgili daha önce irade ortaya koyduğunu belirten Kocaispir, "Yüreğir Belediyesi meclisinin ortak kararı ile Pınar Gültekin'in isminin Yüreğir'de bir parkta yaşatılması ile ilgili bir karar aldık. İnşallah parkımıza ismini veriyoruz. Orada kadın cinayetlerine karşı toplumda farkındalığı ortaya koymak bakımından bir anıt da yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Türk toplumunun inancı ve geleneğine göre kadına karşı son derece saygılı bir toplum olduğunu ifade eden Kocaispir, şöyle konuştu:



"Hakikaten çok büyük ve tarifi mümkün olmayan bir acı. Ailesinin acısını hafifletmek adına İnşallah onları da açılışa davet edeceğiz. Ailesinin ve tüm Adanalıların katılımıyla bu konuda bir farkındalık ortaya koymak bakımından parkımızın açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Parkımız bitmek üzere, Dervişler Mahallesi Kozan Yolu üzerinde çok güzel ve butik bir parkımız."

Kocaispir, daha sonra Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak başsağlığı diledi ve aldıkları kararı bildirdi.

Baba Gültekin de kızının isminin bir parka verilmesinden dolayı teşekkür etti.