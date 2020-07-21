Öldürmeyen Allah öldürmedi! 50 metrelik viyadükten atlayan 64 yaşındaki kişi sağ kurtuldu!

Fransa'da 64 yaşında bir kişi yaşamına son vermek amacıyla yaklaşık 50 metre yükseklikteki viyadükten atladıktan sonra sağ kurtuldu.

Yetkililer, intihar girşiminde bulunan kişinin sadece dirseğinin kırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fransa'nın Lyon ile Saint Etienne şehirleri arasındaki Pelussin bölgesinde bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri olay mahallinde hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaştı.

Sadece dirseği kırıldı

Görevliler kaza bölgesinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü söylenen yaşlı adamıın yaşadığını ve bilincinin de yerinde olduğunu fark etti.

Acil müdahale ekibi SAMU helikopteriyle hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki adamın sadece dirseğinin kırık olduğu ve sağlık durumun da iyi olduğu belirtildi.

Olayın görgü tanığı bir kadının Le Progres gazetesine verdiği demeçte, kahvaltı yapmak için balkona çıktığını, viyadüğe bisikletiyle yaşlı bir adamın geldiğini ve belli bir noktada durduktan sonra da atladığını söylediği öğrenildi.

"Yaşlı adamın üzerine düştüğü ahşap çatı sünger görevi gördü"

Ekipler yapılan ilk inceleme sonrası, intihar girişiminde bulunan kişinin söz konusu viyadükte bungee jumping hizmeti veren firmaya ait ofisin çatısına düştüğünü ve ahşaptan yapılan çatının yaşlı adam için sünger görevi gördüğünü tespit etti.

Şirketin sahibi Bernard Escoubet, olayı öğrendikten sonra yaşlı adamın iyileşmesini bekleyeceklerini ve ona ücretsiz olarak bungee jumping atlayışı yaptıracaklarını söyledi.

Yetkililer yaşlı adamın düştüğü noktayla viyadük köprüsü arasındaki mesafenin tam olarak 56 metre olduğunu aktardı.

Kaynak: Euronews