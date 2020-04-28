Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un'un tabut içindeki görüntüleri ortalığı karıştırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlem almaması ve füze atma denemelerinin devam etmesi dikkat çekmişti. Kim Jong-un sağlık durumu merak konusu oldu. Kim Jong-un sağlık durumu ile ilgili çeşitli iddialar yer alırken, son olarak Kuzey Kore liderinin cenaze töreninden olduğu iddia edilen tabutun içinde yer alan fotoğrafı yayınlandı.

Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

Tabut içindeki görüntüler

Son olarak Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı. Kim'in cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor.

Japon haber ağı JNN'de ekrana gelmiş olan görüntü, Kim'in 2011 yılında kalp krizinden ölen babası Kim Jong-il'in cenazesinden bir kareyle büyük benzerlik gösteriyor.