Oldu olacak şeriatı getirin

Zaten özgür olan başörtüsünün yasal teminat altına alınması için Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla hazırlanan ve dün TBMM Başkanlığı’na sunulan 3 maddelik kanun teklifi, CHP ve avaneleri ile fonlu medyası, sözde aydınları ve arka bahçesi konumundaki yandaşlarında hazımsızlığa neden oldu. CHP’nin ağır topları yasa teklifine karşı ‘Medeni Kanun’ ve ‘laiklik’ kartını ileri sürerken, fondaş basın ise Kılıçdaroğlu ile dalgasını geçti.

CHP’nin dinozorları aynı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsüne” yönelik baştan sona riyakarlık kokan hamlesi sonrası yükselen tepkilerden bazıları şöyle:

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, şunları söyledi: : “Laiklik ilkesi kemirilirken, özü ve içi boşaltılmaya çalışılırken sessiz kalanların, hatta yozlaşmasına çanak tutanların, birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim.”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: “Bu ülkede açlık, yoksulluk, adaletsizlik, yolsuzluk, yasaklar, sığınmacı sorunu var. Türkiye’de başörtüsü sorunu çözülmüştür, geride kalmıştır. Başörtüsü sorununu bu sorunların önüne geçirmek hem rakibine diz çökmektir hem de siyaset bilmemektir.”

Asıl mağdur olan laiklermiş!

Eski CHP Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök: “Başörtüsü bugün askerin, polisin, yargıcın, savcının, Harp Okulu öğrencisinin ve milletvekilinin başında var. Artık başörtüsü takmayanlara dönük taciz ve saldırılar söz konusu. Bazı kimseler, özellikle gerici ve yobazlar, modern kıyafetli kimseler gördüğünde müdahale ediyor, onları tehdit ediyor. Otobüste, metroda, sokakta bu tür yaşam biçimine dönük saldırılar sık sık görülüyor. Onun için hakları güvencede olmayanlar bu kesimdeki insanlardır.

Nevşin deliye döndü

Gazeteci Nevşin Mengü ise, kinini şöyle kustu: “AK Parti ‘Gelin yeni anayasa yapalım’ derse ne olacak? Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım. Tehlikeli bir çizgi üzerinde yürüyor CHP.”

Yazılarında İslam’ı hedef alan ve dindarları katil gibi gösteren Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, CHP’nin teklifiyle, “Karşıdevrimin yolu açıldı” iddiasında bulundu.

Cumhuriyet gazetesi de, “Laiklik ve Medeni Kanun” başlıklı başyazısında, “Siyaset dünyasında yer alanlar, günlük siyaset dalgalanmalarına kapılmadan, laiklik ilkesini savunmalı ve titizlikle korumalıdır” uyarısında bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt: “Karşıdevrim on yıllardır laik cumhuriyeti din devletine dönüştürmeye çabalarken, din ve vicdan özgürlüğü zaten anayasal güvence altındayken ‘türbana özgürlük’ gerekçesiyle yasa çıkarmak, cumhuriyetin kuruluş felsefesine de aykırı.”

Halk TV’de konuşan Bahattin Yücel: “Umarım Kılıçdaroğlu bu konuyu çok iyi araştırmıştır. Çünkü bu seçmen üzerinde ‘Ha AK Parti ha CHP, bir farkı yok’ algısı oluşturur. CHP seçmeninden oy kaybedebilir.”

Bir tek HDP arka çıktı

TELE1 ekranlarında yayınlanan programda ise Enver Aysever, “Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı” diyerek Kılıçdaroğlu ile dalga geçti.

Eski milletvekili Emin Şirin ise, “Başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye’de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum” şeklindeki skandal ifadelerle başörtüsünü hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’na tek destek ise masa altına gizlediği ittifak ortağı HDP’den geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin hazırladığı başörtüsü teklifinin karşısında olmayacaklarını söyleyerek destek vereceklerine işaret etti.