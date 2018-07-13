Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması!

2 sezon önce devre arasında Beşiktaş’tan, Fırtına’ya transfer olan Olcay Şahan’ın, Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediği iddia edilmişti.

Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, Trabzon’dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Süper Lig’den birkaç ekibin talip olduğu kanat oyuncusu, Slovenya kampının en neşeli isimleri arasında yer alıyor. (Fanatik)