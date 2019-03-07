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Olcay Şahan özür diledi

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, özür diledi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:46
Olcay Şahan özür diledi

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, özür diledi.

Ücretinde indirime gidilmesi yönünde yönetim kurulu ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağladıktan sonra affedilen bordo-mavili futbolcu, bugün takımla tekrar antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

Olcay Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle içinden geçtikleri bu zor zamanlarında takım arkadaşlarının yanlarında olamadığı için büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

"Sadece kendi üzüntümü değil, bana inanan arkadaşlarımın, taraftarlarımızın üzüntüsünü de artık sona erdirmek istiyorum." diyen Olcay Şahan, "Yaşanan bu süreçte kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, başkanımdan, yönetim kurulumdan, teknik direktörüm Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın 31 yaşındaki futbolcusu, şunları kaydetti:

"Şimdi benim için yeni bir başlangıç yapma zamanı... Geçmişte yaşanan bütün her şeye bir sünger çekmek istiyorum. Artık yeniden, çok sevdiğim Trabzonspor'uma hizmet etmek, formamı tekrar geri alabilmek için var gücümle çalışacağım. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız."

 

- Devre arasında satış listesine konulmuştu

 

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, kadro dışı kararının ardından devre arasında Olcay Şahan konusunda başka kulüplerin teklifine açık olduğunu açıklamıştı.

Bordo-mavili futbolcu, en son 10 hafta önce ligin 14. haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Kayserispor maçında forma giymişti.

Kayserispor maçının ardından ilk yarıdaki son 3 karşılaşmanın yedek kadrosunda yer alan ancak oyuna giremeyen futbolcu, Antalya kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:46
  1. Karaman
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