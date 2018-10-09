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Olaylı maçın hakemi konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Beşiktaş maçı sonrası eleştiri bombardımanına tutulan hakem Ümit Öztürk konuştu.

09 Ekim 2018 Salı 13:46
Olaylı maçın hakemi konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk açıklama yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Öztürk, maçla ilgili bütün detayları sıraladı.

Genç hakem saha içinde oyuncular ile çok samimi diyaloğa girdiği için ayıca seviliyor. Konya’dan İstanbul’a dönüş yolunda yan yana oturduk uçakta. Elbette konu futbol ve maç. Sorduk, o da anlattı. Gözlerinden belli, doğru ve dürüstlük abidesi bir karakteri var. Hatasız kul da olmaz ama asla art niyet ve eyyam yapmayacak biri. Biz de bu güvenine dayanarak söz hakkı olsun istedik. Her ne kadar MHK konuşmalarını pek tasvip etmese de, kamuoyu olaylara bir de hakem gözünden baksın istedik. Sohbetin bazı özel bölümleri hariç yazdık. Kendisinden izin almadık, o da yazma demedi. Beyaz TV’nin muhabiri Sercan Dikme’nin de yer aldığı ortamı sizlerle paylaşıyoruz.

Pepe bana teşekkür etti’

Pepe, futbol kariyerinde en üst düzeyde oynamış oyuncu. Maçın ardından soyunma odasına gelip bana teşekkür etti. Gökhan Gönül çok yardımcı oldu Allah razı olsun. Benim için üst düzey maç oldu. Böyle futbol güzel olunca benim gibi her hakem zevk alır. Biraz sertlik oldu 12 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardım.”

'Vida'nın ısrarları oldu'

"Domagoj Vida’nın penaltı pozisyonunda itirazları oldu. ‘Bariz gol şansı yok’ falan gibi. O anki oyuncu psikolojisinden olabilir. Ama kaleci bile yok arkasında. Sarı da kırmızı da görse sadece bir maç oynamayacak. Ayrıca değişen kural bütün pozisyonları kapsamıyor.”

‘Uğur’un kolu Medel’in omzundaydı’

Gary Medel’in ikinci yarıda Uğur Demirok’u düşürmesinin ardından penaltı kararı verdim. Uğur uzun boylu olduğundan kolu Medel’in omuzunda. Biraz tahrik etti ama Medel onu çekti. VAR’a baktım ve doğru karar verdiğimi teyit ettim.”

‘Ljajic pozisyonunu iyi farkettim’

“Adem Ljajic’i tartışılan pozisyonda çok iyi gördüm. Maçtaki pozisyon sırasında Konyasporlu futbolcu Volkan Fındıklı, Ljajic’in ayak üstüne basıyor. Bilek veya daha yukarı bassa direkt oyundan atacaktım. Ama kötü ve gereksiz fauldü.”

‘Ofsaytı gördüm ama...’

“Ofsayt pozisyonu için de şunu söylemem gerekir. O pozisyon, Konyaspor’un penaltı dakikasında değildi. Daha önceydi. Ofsayt olduğunu gördüm ancak top dışarı çıktığından aut ile devam ettirdik.”

‘Hiçbir hakem ayağına sıkmaz’

“Hiçbir hakem ayağına sıkmaz. VAR olsun diğer konuşmalar olsun hepsi görüntülü ve ses kayıtlı. Mete hocanın VAR odasında tepki gösterdiği görüntüsünün sebebini söyleyeyim. Ben o esnada ekrana bakıyorum. Diğer hakemler de bir şeyler deyince Mete hoca, ‘Yahu bir susun da Ümit ile konuşuyorum’ dedi.”

‘Başkanlar hakemlere karşı iyiler’

“Tüm kulüp başkanları hakemlere karşı çok iyiler. Mesela geçenlerde Fikret Orman başkan, ‘Hakemler çok iyi çocuklar. Kasıt aramıyorum’ dedi. Bizler çok mutlu olduk tabii. Elbette hatalarımız oluyor. Kimse hata yapmak eyyam yapmak için sahaya çıkmaz. Konya-Beşiktaş maçında belki ufak tefek yanlışlar olabilir. Kesinlikle vicdanen rahatım.”

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:46
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Beşiktaş
  4. Konyaspor
  5. hakem Ümit Öztürk

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