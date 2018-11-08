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Olaylı derbinin hakemi Ayıdınus'a şok!

Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı. Olaylı derbide verdiği kararlarla çok konuşulan Fırat Aydınus'a maç verilmedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:19
Olaylı derbinin hakemi Ayıdınus'a şok!

Süper Lig'de 12. hafta hakemlerinin açıklanmasının ardından olaylı derbide düdük çalan Fırat Aydınus'un bu hafta herhangi bir maça atanmaması dikkat çekti.

MHK'dan tam puan alan Fırat Aydınus'un görevlendirilmemesinin nedeninin olaylarla ilgili raporunun eksik olmasıydı.

Fırat Aydınus, 90 dakika boyunca penaltı kararı ve VAR uygulamasında MHK'dan olumlu yanıt aldı. Olaylarla ilgili yazdığı rapor ise eksik bulundu. Bundan dolayı TFF, Fırat Aydınus'tan ek rapor almak zorunda kaldı ve rapor eksikliğini tamamlayarak Donk ile Rodrigues'in sevk etti.

Fırat Aydınus bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşma yönetti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:19
  1. Aydın
  2. Fırat Aydunus
  3. Süper Lig

YORUM YAZ

  • yücelyücel1 sa önce
    Peki o zaman MHK tarafından neden tam puan verildi fırat beye
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