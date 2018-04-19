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Olaylı derbiden çıkacak ceza lige yansıyacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak. Sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:59
Olaylı derbiden çıkacak ceza lige yansıyacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaşderbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.

 

TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:59
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