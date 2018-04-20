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Olaylı derbi sonrası gözler federasyonda

Müsabaka Talimatı 19. maddesine göre TFF F.Bahçe’yi hükmen mağlup ilan edebilir. Bu yönde bir karar çıkması durumunda Beşiktaş kupada finale çıkacak ve Akhisar’ın rakibi olacak.

20 Nisan 2018 Cuma 08:11
Olaylı derbi sonrası gözler federasyonda

Derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek? TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde toplanarak kararını verecek ve önlerinde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe’nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş’ın otomatik olarak finale yükselmesi. İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. Hükmen konusu Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19 maddesinde düzenleniyor. “Müsabakanın hakemi seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi imkanının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder” denilen madde sonrası, “Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir” ifadesi yer alıyor. İleriki fıkralarda ise, “TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına karar verebilir” ifadeleri de var.

Türkiye Futbol Federasyonunun, haftaya toplanarak yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Galatasaray maçı tehlikede

Pepe, direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması halinde 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak. Tecrübeli savunmacı, 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk defa bir resmî maçta kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun kulüp kariyerindeki son kırmızı kartı ise Real Madrid formasıyla 2011/12 sezonundaki Sevilla maçındaydı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:11
  1. beşiktaş
  2. fenerbahçe

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