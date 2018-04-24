Olayların merkezindeki güvenlikçi anlattı!

Tolga Zengin'in kendisini vurmaya çalıştığını ve tehdit ettiğini iddia eden E.P, 'Şenol Güneş, körük içerisine doğru koştuğu sırada ne olduğunu tam olarak göremediğim ama çarptıktan sonra suların dağıldığı bir cismin göğsüne doğru çarptığını gördüm.' dedi.

'Her zamanki yerimde görevliydim. Müsabaka normal başladı. 55. dakikalar civarı, yedek kulübelerinin arkasında taraftarlarla, Beşiktaş oyuncuları arasında arbede oldu. Bu olaylar sırasında Şenol Güneş benim bulunduğum yere doğru tünelde içeriye giriş yapmak için koşarak geldiğini gördüm. Bunun üzerine hemen yabancı madde gelmesini engellemek ve oyuncuların rahat şekilde soyunma odalarına girişini sağlamak için körük tentesini saha içeirsine doğru çekerek uzattık. Şenol Güneş'in körük içerisine doğru koştuğu sırada ne olduğunu tam olarak göremediğim çarptıktan sonra suların dağıldığı bir cismin göğsüne doğru çarptığını gördüm.'

"Çarpmanın etkisiyle Şenol Güneş yere düştü. Soyunma odasındaki Beşiktaş teknik heyeti Şenol Güneş'in yere düştüğünü görünce tünelden dışarı çıkmaya başladılar. O sırada ben de görevim gereği akredite kartında "Yeşil 3" sembolü olayan görevlileri dışarı çıkmaları için engellemeye çalıştım. Bu engellediğim şahıslardan ismini "Erdinç" olarak gördüğüm, soyismini hatırlamadığım, üzerinde kırmızı Beşiktaş poları olan şahsı engellemeye çalıştım. Elimle şahsın sahaya girmesine engel olmaya çalıştım. Sonra şahıs beni itekledi ve benden uzaklaştı."

"Körüğün içindeki arbedeyi ayırmak için içeriye girdim. Fakat olayda çok kişi vardı ve kalabalıktı. Olaya müdahale imkanım olmadı. Körüğün önü basın tarafından kapatılmıştı. Taraftarları veya görevli olmayanları içeri almamak için tekrar görev yerim olan körüğün önüne çıktım. Bu sırada Beşiktaş oyuncuları körükten içeriye giriyorlardı. Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Tolga Zengin'e seslenerek beni de eliyle göstererek "Sağ taraftaki güvenlik, o hocaya vurdu, o yaptı" şeklinde seslendi. Bunu duyan Tolga Zengin körüğün içinden çıkarak benim üzerime doğru yürüdü. Bana "Sen mi yaptın şerefsiz, it" şeklinde ve tam olarak hatırlayamadığım küfürlü söz söyleyerek üzerime geldi. Bana yumruk salladı. Kendimi korudum, yumruk isabet etmedi. Uzaklaştığım sırada Tolga Zengin işaret parmağını bana doğru sallayarak beni tehdit etti. Olay sırasında Tolga Zengin üzerime gelirken sadece ikaz amaçlı ellerimi sallayarak "Ben yapmadım abiciğim" şeklinde karşılık verdim. Başka herhangi bir müdahalem olmamıştır. Bana hakaret eden ve vurmaya çalışan Tolga Zengin'den davacı ve şikayetçiyim"

Milliyet