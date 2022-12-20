Olay, kırışıklık kremi çok doğal: Cildi koruyor, kırışıklıkları açıyor ve sıkılaştırıyor! İşte propolis nedir, faydaları

Propolisin içerisinde arıların kendi salgıları, reçine ve balmumu gibi içerikler yer alıyor. Yani arılar sadece bal değil, propoliste üretiyor. Arılar, iğne yapraklı ağaçların ya da yaprak dökmeyen bitkilerin özünden propolis adı verilen bir bileşik üretiyor.

Propolis nedir?

Saf propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, antioksidan maddelerden oluşan doğal bir arı ürünüdür. Propolisin hem vücuda hem de cilde birçok faydası bulunuyor. Propolis, arıların kovanlarını inşa etmek kullandıkları yapışkan, yeşilimsi renkte bir sıvı olarak biliniyor. Propolis daha binlerce yıl öncelerinde cilt ve vücut bakımında kullanılıyordu. Özellikle enfeksiyonla ve cilt yaralarıyla mücadele etmek için propolis çok fazla tercih ediliyordu. Peki propolis yüze sürülür mü, faydaları nelerdir?

Propolis; cilt tahrişini, iltihabını ve yanıklarını giderir, cildi yeniler ve genç bir görünüme kavuşturur, cildi nemlendirir, serbest radikallerle savaşır, antimikrobiyal ve antiviral etkileri sivilceyi önleyebilir ve bakterileri öldürebilir. Topikal yani dışarıdan uygulandığı zaman yaraları tedavi eder.

PROPOLİS SİVİLCELERİ YOK EDER

Cildinizde sürekli sivilce çıkıyorsa ve sivilceler için ne yaparsanız yapın sonuç alamıyorsanız propolis tam size göre olabilir. Propolis sivilcelerin üzerine sürüldüğünde akne ve sivilceleri kısa zamanda kurutuyor.

Yeniden oluşmalarını engelliyor. Sivilce ve akne izlerinin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Eğer sivilceli bir cildiniz varsa propolis kullanabilirsiniz ya da içeriğinde propolis barındıran sivilce ve akne kremlerini cildinize sürebilirsiniz. Propolisin etkili sonuçlarından faydalanmak için 4 hafta boyunca kullanmanız önerilir.

CİLDİ KORUR VE GÜÇLENDİRİR

Propolis üzerinde yapılan çalışmalar, propolisin cildi güçlendirdiğini ve koruduğunu ortaya koyuyor.

UV ışınlarından kaynaklı güneş lekeleri, cilt kuruluğu gibi sorunların tedavinde propolis kullanılabiliyor.

Propolis kaliteli bir antioksidan olarak biliniyor. Cildin bakımlı, canlı ve kusursuz görünmesini sağlıyor.

İçeriğinde propolis barındıran cilt bakım kremlerini yüzünüze uygulayarak cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyabilir, cilt yüzeyini güçlendirebilirsiniz.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR, CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Propolis yaşlanmaya karşıtı bakım için kullanılabilir mi? Bu sorunun yanıtı cildini önemseyen ve her zaman genç kalmak isteyenler tarafından çok önemseniyor.

Propolis cildi erken yaşlanmaya karşı korur. Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler.

Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar.

Cildinizde ince çizgiler belirgin hale geldiyse, sarkma gibi cilt problemleri varsa propolis kremi ve maskesi kullanarak cildinizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz.

CİLTTEKİ YARALARI İYİLEŞTİRİR

Propolis ciltteki yaraları, ince sıyrıkları ve çizgileri de tedavi eder. Propolisi cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlemek için de kullanabilirsiniz. Posta'ya göre: Propolis ciltteki yaraların daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. Tek başına kullanıldığı gibi ilaçlarla birlikte de cilt yüzeyine sürülebilir.

Propolis cildin tahriş olmasını engeller ve cildi yumuşatır. Deri yüzeyini iyileştirerek daha pürüzsüz olmasını sağlar.

PROPOLİS CİLDE NASIL UYGULANIR?

Propolis kullanımı için propolis özütleri, serumları veya ham propolis kullanabilirsiniz. Cilde uygulanan propolisler genellikle %10 civarında olur. Vücudumuz ise propolisin sadece %2’sini tüketebilir.

Propolisler genellikle suda çözünebilir olurlar. Yani birkaç damla propolis özünü cildinize masaj yaparak uygulayabilir ve sabah uyandığınızda su ile temizleyebilirsiniz. Propolis içeren kremleri gündüz cilt bakımınızda kullanabilirsiniz.

Propolisi her gün cildinize uygulayabilirsiniz. Sabah ve akşam uygulamak cilt sağlığınız için yeterli olacaktır. Propolisi birkaç damla şeklinde cildinize masaj yaparak uygulamanız önerilir.

PROPOLİS SEÇERKEN DİKKAT!

Propolis seçerken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü piyasada sahte propolsiler de bulunur. Aktardan propolis alırken mutlaka güvendiğin markalar ve ürünün tamamen doğal olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Propolisler ham olarak tüketilmeye uygun olmadığı için genellikle işlemlerden geçirilerek satılıyor.

Propolisin iyi ve etkili olup olmadığını rengine bakarak anlayabilirsiniz. İyi propolis genellikle açık kahverengi ile koyu kahverengi arasında oluyor.

Çok koyu renkli veya açık renkli propolisler genellikle iyi kalitede propolis değildir. Propolisin sağlık testlerinden geçmiş olmasına da dikkat etmeniz gerekir.