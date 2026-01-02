  • İSTANBUL
Dünya

Okyanusta can pazarı! Onlarca kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okyanusta can pazarı! Onlarca kişi kayboldu

Batı Afrika ülkesi Gambiya açıklarında, yaklaşık 200 göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise denizde kayboldu.

Atlas okyanusu kıyısındaki Gambiya açıklarında onlarca kişi denizde kayboldu. Yetkililer, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan teknenin çarşamba gece yarısı Kuzey Bankası Bölgesi'ndeki Jinack köyü yakınlarında devrildiğini açıkladı.

Gambiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından teknenin bir kum bankasında karaya oturmuş halde bulunduğu belirtildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıktığı öğrenilen teknedeki yolculardan şu ana kadar 96'sı kurtarıldı. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DENİZDE CAN PAZARI

Bakanlık, kazanın ardından Gambiya Donanması'nın çok sayıda deniz aracı ve yardıma gelen bir balıkçı teknesiyle arama kurtarma operasyonu başlattığını duyurdu.

Yetkililer, kurbanların bir kısmının Gambiya vatandaşı olmadığını ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Boğularak hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarılanlardan 10'unun durumunun kritik olduğu ve acil tıbbi tedavi gördükleri bildirildi.

TEHLİKELİ ROTA: ATLANTİK OKYANUSU

Batı Afrikalı göçmenler ve sığınmacılar, Kanarya Adaları üzerinden Avrupa ana karasına ulaşmak için Gambiya'yı giderek daha fazla bir çıkış noktası olarak kullanıyor. Atlantik Okyanusu üzerinden yapılan bu yolculuk, göçmenler için en tehlikeli rotalardan biri haline geldi.

Avrupa Birliği'nin son yıllarda düzensiz göçü azaltmak amacıyla bazı Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yapması, göçmenleri daha uzun ve tehlikeli olan Atlantik rotasına yöneltti.

2024 yılında yaklaşık 47 bin kişi Kanarya Adaları'na ulaşmayı başarırken, sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın verilerine göre 9 binden fazla göçmen bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

