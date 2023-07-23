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Siyaset Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 18:34:00 - 2023-07-23 18:37:58
Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

CHP'nin kanallarına yönelik sansürüne ve yasaklamasına tepki gösteren Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti.

CHP, seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiri haberlerine imza atan Halk TV ile tüm anlaşmalarını feshettiğini duyurdu.

Bununla yetinmeyen CHP, Halk TV’de yayımlanan ‘Görkemli Hatıralar’ programının Antalya Döşemealtı’nda yayınlanmasına yasak getirdi.

CHP'nin sansür ve yasağı ile karşı karşıya kalan Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti.

Kılıçdaroğlu'na isyan etti:  İnanmakta zorlanıyorum

Mahiroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP’yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar’ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin.
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