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Siyaset Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Yeniakit Publisher
2024-02-19 01:49:00 -

Millet İttifakı tarihe karışırken, eski ortaklar arasındaki kavga da büyüyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit etti.

Son olarak Halk TV ekranlarında yaşanan kavgada, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisine "alçak" diyen İYİ Parti GİK üyesi Bilal Uzun'u tehdit etti.

Enginyurt'un ithamları şöyle:

"Bilal Uzun diye birisi bana tweet atmış. Meral Akşener'in 'kumar masası' dediğini ispat etmeyen alçaktır' demiş.

O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum. Seni de ablanı (Meral Akşener) da sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma.

Burada Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Mansur Yavaş ile ilgili söyledikleriniz ortada. Ben neler aldığınızı konuşmaya başlarsam. Ben sadece ve sadece birilerine zarar vermemek adına susuyorum.
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Ben normalde ablanızı iyi tanıyorum. Ne yaptığınızı iyi biliyorum. Fatih Akşener'i iyi tanıyorum. Bilal Uzun haddini aşma sosyal medyada yazana kadar buyur Halk TV ekranlarında yada istediğin ekranlarda gel tartışalım. Bu davranış sadece ve sadece nefreti artırır.

Bir de utanmadan diyor ki, 'Partinizin oyu olmadığını gördünüz. Onun için destekleme kararı aldınız. MHP sizi atmasaydı, hala AKP'de olacaktınız. MHP sizi kapı dışına koymasaydı, parti kuramayacaktınız' diyor..."

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