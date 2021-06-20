Okuyup araştıran, sorup sorgulayan nesiller yetiştiriyorlar! Köklü kolejlere öğrenci akını

Buğra Kardan

Kaliteli eğitim veren köklü kolejlere yönelim artıyor. Okuyan, akıl yoran, fikir yürüten, araştıran, öğrenmeyi öğrenen, buluş yapan öğrenciler yetiştirmeye çalışan söz konusu kolejlerin öne çıkan yönleri şöyle

‘Evde Okul'a ilgi yoğun

Çınar Koleji, dinleyen, anlayan, kendini ifade eden bireyler diyalog ve tartışma konularında yetkin bireyler eğitiyor. Kolej, öğrencilerinin sözel ve sayısal başarılarını arttırıyor. Yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulunuyor. Çınar Koleji’nin Evde Okul Projesi’ne ise ilgi yoğun. Değerler eğitimini hanelere taşıyan projeyle çocuklar ve gençlere manevi sorumluluk, ibadet şuuru aşılanıyor. Çizelge kitapçıklar hazırlanıyor ve öğrencilerin ibadet sürecini kendi kendine takip edip puanlamaları isteniyor. Performanslarına göre öğrenciler ödüllendiriliyor. Evde Okul Projesi çerçevesinde Kur’an-ı Kerim öğretiliyor. İslami ve insani değerler çocuklar ile gençlere benimsetiliyor.

Eğitimi kaliteli, öğretmenleri tecrübeli

Özel Sultan Fatih Koleji, kaliteli öğretmenleri ve eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. Kurum, tarihi ve toprağıyla bütünleşmiş nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrencilere öğrenmeyi öğretmeyi ve görev edinmiş tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla öne çıkıyor. Özel Sultan Fatih Koleji, 2023 hedeflerine de kararlılıkla yürüyor. Hedeflerini ise “Türkiye’nin bütün bölgelerine erişeceğiz. Dünyanın belli başlı yerlerinde de hem okulları hem de araştırma merkezleri devreye alacağız” diye sıralıyor. Özel Sultan Fatih Koleji, insanı merkeze alıyor. Öğrencilerinin başarılı olabilecekleri, özgürce becerilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Algı ölçümleri yapıyor

Cemre Okulları, öğrencilerinin dikkat ve algı seviyelerini devamlı ölçüyor. Eğitim yöntemleri ve teknikleriyle öğrencileri araştırmaya, öğrenmeye yöneltiyor. Cemre Okulları’nda görev yapan eğitimcilerce öğrencilerde öğrenme merakı uyandırmak önemli görülüyor. Deneyimle ve keşifle kazanılan bilginin çocuklara büyük faydaları olacağına inanılıyor. Öğrencilerini yakından takip eden kurum, eğitimi verimli kılmak için kullandığı metotları şöyle açıklıyor: “Çocuklarımızın akademik gelişimlerini izleyebilmek ve onlara tıkandıkları yerlerde çözümler sunabilmek amacıyla okul psikoloğumuz kontrolünde hem dikkat hem algı hem de zekâ testi gibi ölçümler yapıyoruz. Bu ölçümlerden aldığımız bilgileri hem velimiz hem de çocuğumuzla paylaşıyoruz. Böylece çocuk kendiyle alakalı süreçlerin dışında, edilgen bir durumda kalmıyor ve kendisi birtakım çözümler geliştirme yoluna gidiyor.”

Ülkemizin patent adedini arttıracağız

Öğrencilerini en iyi şekilde eğiten ve buluş yapmaya yönelten Gökkuşağı Koleji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, her platformda Türkiye’nin patent adedini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiriyor. Gayretli, “Öğrencilerimizce yapılan aktiviteleri, projeleri patente dönüştürmeyi amaçlıyoruz” diyor. Gayretli, “Türkiye’ye değer katalım. Yeni ve yerli projeler ortaya koyalım. O projeler için patent alalım Biz eğitimciler olarak biz bu gayret içerisinde olmalı ve sanayicilere yardım etmeliyiz” ifadelerini kullanıyor.

Akademik başarılara odaklanıyoruz

İstanbul Bilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Toy, devamlı hem birikimli hem de milli ve manevi konularda duyarlı öğrenciler yetiştirdiklerini belirtiyor. Toy, “Öğrencilerimizin dünya arenasında kendilerine yer bulmaları için gayret ediyoruz, edeceğiz. Akademik başarılara da odaklanmaya devam edeceğiz. Düşünen, geliştiren ve paylaşan bir modelle öğrencilerimizi hayata hazırlayacağız” şeklinde konuşuyor. Toy, İstanbul Bilim Koleji’nin pek çok eğitim müessesi tarafından örnek alındığına işaret ediyor.

BES’le ön planda

Yenidoğu Eğitim Kurumları, Bütünsel Eğitim Sistemi’yle (BES) milli ve manevi değerler ışında geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Sistem takdir topluyor. BES’le öğrenci anlamlı bir bütün olarak ele alınıyor. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yanlarının güçlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Ruh-beden-akıl, birey-toplum, okul-aile, dünya-ahiret bütünlüğüne önem veriliyor. BES çerçevesinde eğitimin tüm bileşenlerini okullarında uygulayan Yeni- doğu Eğitim Kurumları’nın İstanbul’un iki yakasında 4 kampüsü bulunuyor. Kampüslerde bulunan sosyal alanlar ve okul binaları velilerce de öğrencilerce de beğeniliyor.

Adından söz ettiriyor

Final Okulları, çalışkan, üretken, kendisini ifade edebilen, ülkesine bağlı gençler yetiştiriyor. Kurum, öğrencilerini okumaya, akıl yürütmeye, sorup sorgulamaya yöneltiyor. Final Okulları, eğitim sistemini belirlerken hukuk kurallarını, hükümet programlarını, kalkınma planlarını temel alıyor. Genel Müdür Şevket Ertem ise öğrencilere defaatle “Biz, gözlerimizi 70-80 yıllık değil de 700-800 yıllık geleceğe çevirdik. Böyle bir iddiayla yola çıktık. Eminim ki sizin bize olan inancınız, ilginiz ve güveninizle bundan sonra da adımızdan söz ettirmeyi sürdüreceğiz” diye sesleniyor.

Önemli ve anlamlı program

Derya Öncü Koleji, ‘Ahlaki Gelişim Programı’ başlığı altında değerler eğitimi çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar tüm sınıflarda başarıyla uygulanıyor. Derya Öncü Koleji’nden ‘Ahlaki Gelişim Programı’yla ilgili yapılan açıklamada şöyle deniliyor: “Anaokulumuz ve ilkokulumuzda değerler eğitimi çalışmaları kapsamında çocuklarımıza; saygı, sevgi, cesaret, dürüstlük, sorumluluk, paylaşım, adalet, merhamet, liderlik, özgüven gibi temel insani değerler onların seviyesine uygun bir şekilde oyunlar ile etkinlikler eşliğinde kazandırılmaktadır. Anaokulu ve ilkokul döneminde kazandıkları temel değerleri hayata geçirmeleri için zeminler oluşturma esasına dayalı olarak 5’inci sınıflarımızda ‘Nesiller Kucaklaşıyor’, 6’ncı sınıflarımızda ‘Yetim Kardeşim’, 7’nci sınıflarımızda ‘Canda Özür Olmaz’, 8’inci sınıflarımızda ‘Dünya Sorunlarına Çok Boyutlu Bakış’ projelerini öğrencilerimizle sürdürmekteyiz.”

Velilerden övgü topluyor

Özel Mavi Gün Eğitim Kurumları’na övgü yağıyor. Kurumlarda çalışan öğretmenler hem öğrenciler hem de velilerce methediliyor. Özel Mavi Gün Eğitim Kurumları, değerlerini ise şöyle maddeliyor: Milli manevi değerlerimizi öğretmeyi, sevdirmeyi ve yaşatmayı planlarız. Başarının ben anlayışına değil, biz anlayışına bağlı olduğuna inanırız ve ekip çalışmasını esas alırız. Çoğulcu ortamın yaşatılması ve bütün öğrencilerin öğrenme sürecine etkili katılımının sağlanabilmesi için disipline inanırız. Ailelerin eğitim sürecine etkili katılımını önemser, onların istek ve önerilerine önem veririz. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olmayı amaçlarız.

