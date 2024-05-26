Okurlarımızın yorumları ile!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Okurlarımızın yorumları ile!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Okumuşsunuzdur, dünkü yazımın başlığı “Dolar çıkınca ‘iğneden ipliğe zam gelecek’, ya dolar inince?” şeklindeydi..
Yazımın altına yapılan yorumları, büyük çoğunlukla okurum..
Dün de öyle yaptım..
Okurlarımız ne diyorlar, bakmak istedim..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Diğer yazılarımızda da.
Diğer yazarlarımızın altındaki yorumlarda da..
yeniakit.com.tr’nin okurları arasında, yoğun şekilde muhalifler var..
Sırf itiraz etmek için, haberleri eleştirmek, yazarların değerlendirmelerine karşı tezle itiraz etmek için, onlarca yorum..
Birkaç tanesini masaya yatıralım..
Kendilerini değersiz sanmasınlar..
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