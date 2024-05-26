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Gündem Okurlarımızın yorumları ile!
Gündem

Okurlarımızın yorumları ile!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:13:00 -
Okurlarımızın yorumları ile!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Okurlarımızın yorumları ile!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Okumuşsunuzdur, dünkü yazımın başlığı “Dolar çıkınca ‘iğneden ipliğe zam gelecek’, ya dolar inince?” şeklindeydi..

Yazımın altına yapılan yorumları, büyük çoğunlukla okurum..

Dün de öyle yaptım..

Okurlarımız ne diyorlar, bakmak istedim..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yazılarımızda da.

Diğer yazarlarımızın altındaki yorumlarda da..

yeniakit.com.tr’nin okurları arasında, yoğun şekilde muhalifler var..

Sırf itiraz etmek için, haberleri eleştirmek, yazarların değerlendirmelerine karşı tezle itiraz etmek için, onlarca yorum..

Birkaç tanesini masaya yatıralım..

Kendilerini değersiz sanmasınlar..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Dolar çıkınca "iğneden ipliğe zam gelecek", ya dolar inince?
Dolar çıkınca “iğneden ipliğe zam gelecek”, ya dolar inince?

Gündem

Dolar çıkınca “iğneden ipliğe zam gelecek”, ya dolar inince?

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Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Oody

Yıllardır kapitalist ekonomi gibi uygulayanlar bırakın günlük zam yapmayı saatlik zam yapmalarını kendine düstur edenlere hiç bir hükümet, yetkililer ve bürokrasi tedbir almayı bırak hiç ses çıkarttılarmı?. Şimdi kanun çıkaracaklar mış ve 6 gün kapatacaklar mış. Yahu adamlar her köşeyi tutmuşlar, onlar için bir ciklet parası kadar olan ceza onları durdurabilirmi.şimdiye kadar neredelermiş. Milletin anası ağlamış, ben öldükten sonra tedbir alsan nolur, almasan nolur. Balık baştan kokmuş. Bitek cumhurbaşkanına bırakmışlar, diğerleri kulakardı ediyorlar. Kanunlar çok ağır olmalı ve uygulanmalı göz yumanlar dahi affedilmemeli ki milletin gönlünde hah şöyle denilmesi. Uygulamayan yargı mensubu dahi olsa ağır bir şekilde cezalandırılması ki millet rahat bir nefes alsın.

Durum tespiti

Merak etmeyiniz onlar kendilerini degerdiz falan sanmıyorlar... aksine kendilerine kendinden olan herşeye aşırı ( uç noktada) değer verdikleri için böyle itiraz ediyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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