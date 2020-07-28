Okunacak en güzel şiir kitapları

Okunacak en güzel şiir kitabı: Dildane

15 Erbâb-ı Dil’den Şiirler

Bir insana erişmenin ve ruhuna dokunmanın en güzel yollarından biridir şiir. Kelimelerin birbiriyle olan aşkını anlatır ve bu anlatım sırasında insana dair olgularıyla bizlere dokunur. Dilhâne işte böylesine aziz bir uğraş ile tüm topluma ulaşmayı amaçlayan bir şiir kitabıdır. Şiir sahip olduğu varlığın içerisinde bir fikre sahiptir. Bu fikirle kavurur cümleleri ve ortaya bir dünya mirası ortaya çıkarır. Şiirin insana sağladığı huzuru ve yüceliği fark eden birçok söz ve kalem ustası; ömürlerini bu alanda sarfetmişlerdir.

15 Dilhâne şiir kitabında eserleri bulunan isimler:

Ahmet Hamdi Köksal

Berat Uluad

Canan Karahan Köksal

Cihat Barış

Emrullah Atabey

Eslem Zeynep Atabey

Fâtıma Betül Topuz

Fatma Betül Altay

Ferhat Ersin

Gamze Demirelli

Gülden Bayraktar

Gülnihal Yeşiltepe

Mehmet Feti Ceylan

Osman Deniz

Safiye Cihan

15 Dilhâne şiirler kitabında eseri bulunan şairler bu güzel kitabı okuyucuların istifadesine sunmuştur.