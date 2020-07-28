Okunacak en güzel şiir kitapları
Şiir okumak isteyen ama hangi şiir kitabını okuyacağını bilmeyenlere kılavuz olması açısından okunacak en güzel şiir kitabını şiir severlere sunmak istiyoruz. Toplum olarak kitap okuma alışkanlığımız pek fazla olmasa da şiir okumanın hafızayı güçlendirdiği, belleğimizin gelişmesine ve şiir aynı zamanda özgüvenin artmasına vesile olmakta. Peki en güzel şiir kitabı tavsiye listesi çıkartılacak olunursa hangi şiir kitabı okunmalı? İşte okunacak en güzel şiir kitabı.
Okunacak en güzel şiir kitabı: Dildane
15 Erbâb-ı Dil’den Şiirler
Bir insana erişmenin ve ruhuna dokunmanın en güzel yollarından biridir şiir. Kelimelerin birbiriyle olan aşkını anlatır ve bu anlatım sırasında insana dair olgularıyla bizlere dokunur. Dilhâne işte böylesine aziz bir uğraş ile tüm topluma ulaşmayı amaçlayan bir şiir kitabıdır. Şiir sahip olduğu varlığın içerisinde bir fikre sahiptir. Bu fikirle kavurur cümleleri ve ortaya bir dünya mirası ortaya çıkarır. Şiirin insana sağladığı huzuru ve yüceliği fark eden birçok söz ve kalem ustası; ömürlerini bu alanda sarfetmişlerdir.
15 Dilhâne şiir kitabında eserleri bulunan isimler:
Ahmet Hamdi Köksal
Berat Uluad
Canan Karahan Köksal
Cihat Barış
Emrullah Atabey
Eslem Zeynep Atabey
Fâtıma Betül Topuz
Fatma Betül Altay
Ferhat Ersin
Gamze Demirelli
Gülden Bayraktar
Gülnihal Yeşiltepe
Mehmet Feti Ceylan
Osman Deniz
Safiye Cihan
15 Dilhâne şiirler kitabında eseri bulunan şairler bu güzel kitabı okuyucuların istifadesine sunmuştur.