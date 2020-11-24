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Aktüel Okuma Tiyatrosu Shakespeare’in “12. Gece”si ile devam ediyor
Aktüel

Okuma Tiyatrosu Shakespeare’in “12. Gece”si ile devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:06:50 -
Okuma Tiyatrosu Shakespeare’in “12. Gece”si ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İş Sanat Okuma Tiyatrosu bu hafta William Shakespeare'in "12. Gece" eserinden bir bölümle edebiyat severlerle buluşacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ünlü oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'den bir bölümü seslendirecek.

Bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşen ikiz kardeşler Viola ve Sebastian’ın hikayesini konu alan eser, 25 Kasım Çarşamba akşamı 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat’ın kasım ayındaki son etkinliği İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun çocuklar için sahneleyeceği “Alaaddin” olacak. Bu etkinlik de 29 Kasım’da saat 15.00’te yayımda olacak.

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