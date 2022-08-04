Okuma hakları gasp edilenlere de üzüldün mü? İlker Başbuğ’dan ideolojik vicdan

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021’de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

Başbuğ'dan gereksiz duyar

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Çevik Bir'in rahatsız olduğunu söyleyerek, darbeci için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Twitter'dan paylaşım yapan Başbuğ, "Çevik Bir paşayı geçen sene cezaevine girmeden önce Bodrum'da evinde ziyaret etmiştim. Geçen gün cezaevinden çıkarken çekilen resimlerini görünce büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

Başbuğ'un sözleri, "28 Şubat'ta okuma özgürlükleri elinden alınan öğrenciler için de aynı üzüntüyü duydun mu? Sadece inancı olduğu için ordudan kovulan vatanperver askerlere de vicdan yapmış mıydın?" tepkilerine neden oldu.