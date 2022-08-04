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Siyaset Okuma hakları gasp edilenlere de üzüldün mü? İlker Başbuğ’dan ideolojik vicdan
Siyaset

Okuma hakları gasp edilenlere de üzüldün mü? İlker Başbuğ’dan ideolojik vicdan

Türkiye'de Müslümanların zulüm gördüğü 28 Şubat darbesinin başrolü Çevik Bir tahliye edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kendince duyar kasarak Çevik Bir'i savundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 13:59:00 - 2022-08-04 14:00:17
Okuma hakları gasp edilenlere de üzüldün mü? İlker Başbuğ’dan ideolojik vicdan

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021’de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

Başbuğ'dan gereksiz duyar

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Çevik Bir'in rahatsız olduğunu söyleyerek, darbeci için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Twitter'dan paylaşım yapan Başbuğ, "Çevik Bir paşayı geçen sene cezaevine girmeden önce Bodrum'da evinde ziyaret etmiştim. Geçen gün cezaevinden çıkarken çekilen resimlerini görünce büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

Başbuğ'un sözleri, "28 Şubat'ta okuma özgürlükleri elinden alınan öğrenciler için de aynı üzüntüyü duydun mu? Sadece inancı olduğu için ordudan kovulan vatanperver askerlere de vicdan yapmış mıydın?" tepkilerine neden oldu.

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Yorumlar

Harun raşit öz

imamhatibli kızlarımızın sanat okulu öğrencilerimizin hakları için de üzüldünüzmü sanayileri kalifiyesiz elamansız bıraktınız ozamanda vicdanın sizladimi acaba gerçi sizin için vatan millet önemli değil yeter ki kendiniz rahat olun gerisi boş bence sizingibiler buvatanı buhale getirdiniz siz bu Müslümanların haklarını nasıl ödeyeceksiniz ama zaten siz inanıyorsunuz ya sözde inanmayın

celil yağmuroğlu

BİZ TÜRKLERİN BİR VASFI VAR İŞİ BİTER EMEKLİYE AYRILIR BİR KENARA ÇEKİLİR CAMİ,,KAHVEHANE,KÖYE GİDER, HİÇ SİYASETEN UĞRAŞMAZ, HİÇ AKLI SELİM GÖRDÜNÜZMÜ, ABDULLAH GÜL ,DAVUTOĞLU,,BABACAN,,İLKER (BAŞBUĞ DESEM TÜRKLÜĞE YAZIK OLUR)) VE ADLARI BİLMEDİĞİM BUNLAR NEDEN GÜNDEMDE ARASIRA BAŞINI DELİKTEN ÇIKARIR,,, ÇÜNKÜ BUNLARIN ASLINI VE GENİNİ ARAŞTIRIRSAN TÜRK OLAMAZLAR ,VE KUYRUKLARI DIŞA BAĞLI  
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